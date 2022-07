Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nintendo heeft een limited edition Switch OLED onthuld die het heeft gemaakt om aan te sluiten bij de aanstaande release op schilderij shooter Splatoon 3.

De bundel komt uit op 26 augustus 2022, een paar weken voor de lancering van de game zelf op 9 september.

De console is voorzien van leuke designs en neonkleuren die passen bij de look & feel van de game. De Joy-Cons zijn bijzonder helder en funky, met respectievelijk een lichtgroen-geel en paars-blauw kleurverloop die echt in het oog springen.

Tegelijkertijd wordt ook een leuke versie van de uitstekende Switch Pro Controller gelanceerd, met blauwe en gele handgrepen en een draagtas die ook in het thema past.

De volledige bundel wordt niet geleverd met het spel of iets dergelijks, dus er is geen vroege toegang voor degenen die hun handen op het, maar je kunt nog steeds aannemen dat de vraag zal zijn torenhoog. Het is ook alleen beschikbaar op het nieuwere OLED-model van de Switch, niet voor meer betaalbare versies.

Het is alweer even geleden dat Nintendo voor het laatst een eigen gethematiseerde Switch maakte, maar eerdere modellen zoals de Animal Crossing-editie waren snel uitverkocht wanneer ze beschikbaar waren.

Geschreven door Max Freeman-Mills.