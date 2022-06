Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nintendo lijkt op het punt te staan om de ondersteuning van de Switch Online-app te beëindigen voor iPhone- en iPad-gebruikers die niet de nieuwste software draaien.

Zoals bevestigd op Nintendo's Japanse Twitter-account, zal de app binnenkort een update ondergaan die bepaalde apparaatvereisten zal vereisen. Momenteel is het in staat om te werken op elk compatibel apparaat met iOS / iPadOS 12 of later, terwijl de aankomende versie alleen zal draaien als de gebruiker ten minste iOS / iPadOS 14 of later heeft.

Er wordt geen reden gegeven voor de verandering, alleen een notitie om te suggereren dat de veranderingen deze zomer zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er natuurlijk nog een beetje tijd is om je apparaat te updaten naar de nieuwste software als je een frequente gebruiker van de app bent.

Apple geeft aan dat slechts ongeveer 4 procent van de iPhones en 10 procent van de iPads draait op software die niet zou voldoen aan Nintendo's nieuwe criteria, wat het voor ontwikkelaars wel makkelijker maakt om de ondersteuning te laten vallen, maar dat is nog steeds goed voor veel modellen.

Er is natuurlijk ook een groot aantal oudere apparaten die niet kunnen upgraden naar de nieuwste software, ook al is Apple erg goed in het onderhouden van ondersteuning jaren na de lancering.

Degenen die wel een compatibel toestel hebben, kunnen het updateproces eenvoudig starten door naar Instellingen > Algemeen > Info te gaan en te controleren op welke versie je momenteel draait.

Zodra je helemaal up-to-date bent, kun je blijven genieten van alle geneugten van de Switch Online-app.

Geschreven door Conor Allison.