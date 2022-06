Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Zelden moeten we zo lang wachten op een game waarvan is bevestigd dat hij in ontwikkeling is - Metroid Prime 4 werd voor het eerst helemaal terug in 2017 aangekondigd, op de E3.

Nou, het is meer dan vijf jaar geleden en het is nergens te vinden, maar dat betekent niet dat er niets aan de hand is. Ontdek hier alle belangrijke details.

Je kunt de aankondigingsthee voor Metroid Prime hier boven zien, hoewel er eigenlijk geen vlees aan zit. Het is alleen een logo en de bevestiging dat het spel in ontwikkeling is.

We hebben geen nieuws over het spel gekregen na die teaser tot 2019, toen Nintendo de verrassende stap maakte om publiekelijk aan te kondigen dat het zou schrappen wat tot nu toe aan het spel was gedaan, en opnieuw zou beginnen onder het roer van Retro Studios.

Dit is een ongebruikelijke mate van communicatie, niet alleen voor Nintendo, maar voor de game-industrie in het algemeen, maar Nintendo wist waarschijnlijk dat de vragen en geruchten zich zouden blijven opstapelen als het niet zou ingrijpen en de situatie zou verduidelijken.

Toch is het nu drie jaar geleden sinds die update, en we kunnen alleen maar aannemen dat de ontwikkeling al die tijd aan de gang is geweest. Er is weinig melding gemaakt van het spel, maar in de tussenliggende jaren kwam er een 2D Metroid uit op de Nintendo Switch die lovende kritieken kreeg - Metroid Dread.

We hopen dat we tegen het einde van 2022 misschien meer horen over Metroid Prime 4, en het goede aan Nintendo is dat het geneigd is om spel zeer snel te laten vallen na het tonen van gameplay voor de eerste keer. Toch is het in dit stadium waarschijnlijk veiliger om te hopen op een release ergens in 2023, gezien de tijdlijn van de ontwikkeling tot nu toe.

Een van de weinige details die gepaard gingen met de eerste aankondiging van Metroid Prime 4 was dat het exclusief voor de Nintendo Switch in ontwikkeling was, en hoewel er sindsdien veel tijd is verstreken, gaat de Switch nog steeds sterk.

We zouden verwachten dat het spel een exclusive blijft wanneer het uitkomt, en tenzij het nog een paar jaar duurt dan zou het moeten uitkomen voor de huidige generatie Switch-apparaten, aangevoerd door de immer indrukwekkende Switch OLED.

Zoals de bovenstaande secties duidelijk hebben gemaakt, hebben we nog geen hint van gameplay gezien in de updates rond Metroid Prime 4 - het zijn allemaal gewoon logo's en ontwikkelaars die praten.

Dat betekent dat we niets met zekerheid kunnen zeggen over hoe het spel zal spelen, maar je kunt er desondanks een aantal vrij veilige weddenschappen over maken.

De Prime-serie is een first-person shooter-serie, eentje die het traditionele gameplay-sjabloon voor Metroid omgooide en het dynamisch maakte vanuit het oogpunt van de speler.

We zouden er dan ook sterk van uitgaan dat Metroid Prime 4 ook een shooter zal zijn, aangezien al het andere gewoon zou kunnen worden gebrandmerkt als iets als Metroid Dread.

De Wii-tijdperk trilogie van Prime games kwamen allemaal met motion controls die revolutionair waren voor die tijd en nog steeds verrassend goed te houden als je ze nu kunt bemachtigen. De manier waarop de Joy-Cons op de Switch werken, verschilt echter een beetje van die van de Wii-afstandsbediening, met name omdat er geen lichtsensor is voor een consequent nauwkeurige plaatsing.

We zijn daarom benieuwd of Nintendo doorgaat met bewegingsbesturing, of gewoon een standaard first-person shooter maakt die je bestuurt zoals je bijvoorbeeld Call of Duty: Modern Warfare 2 zou besturen.

Hopelijk wordt er, net als in de vorige games, veel heen en weer geslingerd tussen planeten en worden er naast de gevechten ook puzzels opgelost, zodat het tempo er lekker in zit.

Aangezien het om een Metroid-game gaat, kun je er natuurlijk ook van uitgaan dat je gedurende de game nieuwe krachten en upgrades verzamelt, om toegang te krijgen tot nieuwe gebieden en om je langs obstakels te loodsen die je misschien uren eerder al had opgemerkt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.