No Man's Sky voor Switch is bijna klaar

(Pocket-lint) - Na te zijn aangekondigd in een Nintendo Direct terug in februari 2022, klinkt de Nintendo Switch-port van No Man's Sky alsof het goed vordert achter de schermen.

De procedureel gegenereerde ruimteverkenningsgame is met grote sprongen vooruitgegaan sinds de extreem rotsachtige lancering in 2016, die werd begroet met verbijstering over het gebrek aan daadwerkelijke gameplay-mechanica.

Nu, na een gestage stroom van stevige updates, is er nog veel te doen - en de nieuwste uitbreiding, Leviathan, heeft er nog meer toegevoegd.

In een aankondiging over die uitbreiding heeft Hello Games bevestigd dat de "laatste hand" wordt gelegd aan de Switch-port op dit moment, na een paar jaar werk aan de verkleinde versie.

Gezien de omvang van wat je in No Man's Sky kunt doen, zal de game, mits de prestaties goed zijn, zijn plaats innemen als de laatste in een lange rij indrukwekkende Switch-ports, na The Witcher 3 en Doom Eternal.

Ondanks het bemoedigende nieuws weten we nog niet precies wanneer de port uitkomt - de eShop-pagina vermeldt alleen "Zomer 2022", maar neemt nog geen voorbestellingen aan.

Dus als je No Man's Sky Leviathan nu al wilt verkennen, zul je het moeten doen met een van de bestaande console- of pc-versies.

Geschreven door Max Freeman-Mills.