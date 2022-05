Nvidia vacature hint dat Switch Pro er weer aan kan komen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De OLED van de Nintendo Switch is misschien pas een jaar oud, maar dat betekent niet dat bepaalde onderdelen van zijn internals niet een beetje over hun houdbaarheidsdatum heen raken.

Elke versie van de Switch heeft een Nvidia Tegra X1-chip in het hart gehad, en die heeft uitstekend werk geleverd gezien de output van de kleine console in de afgelopen paar jaar.

Van Super Mario Odyssey tot een volledige port van Doom Eternal, er zijn een aantal prachtig uitziende games op Switch. Maar nu wil Nvidia misschien een stapje verder gaan met een nieuwe processor die perfect zou kunnen zijn voor een Switch van de volgende generatie, of Switch Pro.

Een vacature die door de computergigant op LinkedIn is geplaatst, bevat enkele stevige aanwijzingen over waar de baan voor bedoeld is. In de sectie waarin de rollen worden gedefinieerd, staat dat de verantwoordelijkheden onder meer het volgende zullen omvatten:

Creëer grafische profilerfuncties voor Nvidia GPU's, waardoor ontwikkelaars hogere en meer consistente framerates kunnen bereiken.

Implementeer grafische debugging-functies door GPU-registers en -geheugen te lezen / schrijven en door GPU-commando's op het niveau van de driver te verwerken en te manipuleren.

Nauw samenwerken met interne en externe partners, waaronder andere collegiale organisaties binnen Nvidia.

Hoewel Nintendo niet duidelijk wordt genoemd, is de belangrijkste factor dat geen enkele andere mainstream console op dit moment een Nvidia GPU gebruikt, dus tenzij het een grote geheime deal heeft gesloten, is er een gezonde kans dat dit te maken heeft met Nintendo's plannen.

Natuurlijk is het onwaarschijnlijk dat er op dit moment een daadwerkelijke bevestiging komt van de plannen van Nintendo of Nvidia, of eerlijk gezegd op korte termijn. Dus als het aankomt op een daadwerkelijke aankondiging over een Switch Pro of een andere nieuwe console, houd dan niet je adem in.

