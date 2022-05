Nintendo geeft toe dat de volgende consolegeneratie een "grote zorg" is

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens een investeerders Q&A in Japan deze week, heeft Nintendo blijkbaar toegegeven dat de overgang naar een nieuwe generatie consoles als de Switch zijn beloop heeft gehad, "een grote zorg" blijft.

Gezien de rampzalige resultaten van de overstap van de Wii U naar de Wii enkele jaren geleden, is het begrijpelijk dat Nintendo zich zorgen maakt, gezien de absoluut stellaire aanhoudende prestaties van de Switch daarentegen.

Het doel van Nintendo lijkt te zijn om ervoor te zorgen dat gebruikers zich niet gebonden voelen aan een enkel stukje hardware, maar gestimuleerd worden om bij Nintendo als merk te blijven wanneer het nieuwe technologie uitbrengt.

Regelingen zoals de abonnementen op Nintendo Switch Online kunnen helpen om mensen meer aan zich te binden dan tot nu toe het geval was, hoewel het blijven uitbrengen van klassieke titels in onder andere de Mario-, Zelda- en Pokémon-franchises waarschijnlijk ook een grote rol zal spelen.

Wat dit betekent voor Nintendo's tijdlijn voor nieuwe hardware is natuurlijk niet duidelijk - na de lancering van de Switch OLED vorig jaar zijn er nog geen hints geweest over wanneer een echte vervolgconsole zou kunnen komen.

Een andere belangrijke vraag die zal opkomen wanneer een dergelijk apparaat wordt aangekondigd, is of het achterwaartse compatibiliteit met Switch-games zal hebben, of dat Nintendo doorgaat op de weg van het opnemen van dit als onderdeel van zijn Online-lidmaatschappen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.