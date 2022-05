Nintendo Switch blijft veruit populairste console

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo heeft bijgewerkte winstcijfers vrijgegeven die bevestigen dat het nog steeds indrukwekkende aantallen van zijn verschillende Nintendo Switch-modellen verkoopt, hoewel het heeft aangegeven dat het denkt dat de verkoop na verloop van tijd zal blijven vertragen.

Van januari tot maart 2022 verkocht Nintendo 4,11 miljoen exemplaren van de Switch, waarmee het totaal van het boekjaar op iets meer dan 23 miljoen exemplaren komt, een cijfer waar Microsoft of Sony waarschijnlijk jaloers op zouden zijn voor hun consoles.

Dit brengt de totale verkoop van de Switch op maar liefst 107,65 miljoen eenheden, meer dan elke andere thuisconsole die Nintendo heeft uitgebracht, wat onderstreept hoe indrukwekkend de aanwezigheid van de console op de markt is. Dit onderstreept hoe indrukwekkend de aanwezigheid van de console op de markt is. Uiteindelijk moet de Switch ook de GameBoy voorbijstreven, die op 118,69 miljoen stuks staat, hoewel de 154,02 miljoen stuks van de DS wel eens moeilijker te verslaan zouden kunnen zijn voor de algemene Nintendo-kroon.

Nintendo heeft ook nieuwe cijfers geüpload over de verkoopcijfers van enkele van zijn populairste games in deze periode, waaruit blijkt dat van de Pokémon-spellen Brilliant Diamond en Shining Pearl 14,65 miljoen exemplaren zijn verkocht sinds hun release, een goede prestatie gezien het feit dat ze nog maar een paar maanden uit zijn. Pokémon Legends: Arceus heeft 12,64 exemplaren verkocht.

Als dit allemaal heel rooskleurig klinkt voor Nintendo, dan is dat ook zo, maar de verkoop van de Switch loopt langzaam terug, met een verlies van ongeveer 20 procent per jaar, en de verkoopverwachtingen worden overeenkomstig naar beneden bijgesteld. Het bedrijf schat 21 miljoen exemplaren voor het lopende boekjaar, hoewel we zullen moeten wachten om te zien of dat aantal van kwartaal tot kwartaal verandert.

Geschreven door Max Freeman-Mills.