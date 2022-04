Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Voordat Nintendo zijn uitbreiding op Switch Online lanceerde en klassieke N64- en Mega Drive-spellen toevoegde om te spelen, ging het gerucht dat het ook een Game Boy-emulator en extra line-up van retro-titltes aan zijn service zou toevoegen.

Nu lijkt dat nog waarschijnlijker aangezien er bestanden van officiële Game Boy en Game Boy Advance emulators zijn uitgelekt - naar verluidt afkomstig van een Switch console. Sterker nog, een datamine van de GBA-build heeft onthuld dat niet minder dan 40 games al door Nintendo zijn getest.

Hieronder vallen Mario Kart Super Circuit, The Legend of Zelda: The Minish Cap, en Metroid Fusion. Je kunt de volledige lijst hieronder bekijken, MondoMega heeft deze op zijn Twitter-feed geplaatst.

De bibliotheek van GBA-spellen die ze hebben getest voor dit ding is enorm. Getest is het sleutelwoord; betekent niet dat ze allemaal daadwerkelijk op de dienst zullen lanceren. Geel = in de rom map op een bepaald punt, maar niet in de gelekte build.



Er is echter nog een ander spel met bewijs dat het getest is- https://t.co/QQDBDcdAZp pic.twitter.com/lGSB4Mg7Gt- MondoMega (@Mondo_Mega) April 18, 2022

Het is natuurlijk mogelijk dat deze spellen de Switch helemaal niet halen - ze zijn alleen getest met de officiële Game Boy Advance-emulator.

Nintendo zou er ook voor kunnen kiezen om de Game Boy helemaal niet op te nemen in de Switch Online line-up, zeker nu de software is uitgelekt. We hopen echter zeker van wel, want dit zou de maandelijkse abonnementsdienst in onze ogen nog krachtiger maken.

Laten we ook hopen dat het snel is. We houden je op de hoogte.

Geschreven door Rik Henderson.