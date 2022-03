Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo heeft het stilzwijgen over het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild verbroken door te bevestigen dat de game niet in 2022 zal verschijnen zoals oorspronkelijk gepland.

In plaats daarvan is de nieuwe release-periode lente 2023, wat betekent dat het nog geruime tijd kan duren voordat we de nieuwe game in de praktijk kunnen brengen.

De aankondiging is vrij kort en krachtig - je kunt hem hieronder ingesloten bekijken. De toon is verontschuldigend, zoals je zou verwachten, maar er is een korte glimp van wat nieuwe informatie om fans enthousiast te houden.

De producent van de Legend of Zelda-serie, Eiji Aonuma, heeft een update over de timing van de lancering van het vervolg op The Legend of #Zelda : Breath of the Wild. Kijk alsjeblieft. pic.twitter.com/WmtOBtETTg — Nintendo VK (@NintendoUK) 29 maart 2022

Op een gegeven moment kun je Link zien ontmantelen wat lijkt op het iconische Master Sword van de serie, maar onthullen dat het is beschadigd door een soort van smerigheid, waarvan we vermoeden dat het een sleutelrol zal spelen in de plot van het spel.

De vertraging betekent ook dat er waarschijnlijk meer dan vijf jaar zal zijn verstreken tussen de eerste Breath of the Wild en de release van het vervolg, wat lang kan duren, maar een goed teken kan zijn in termen van de reikwijdte en schaal van de nieuwe game .

Geschreven door Max Freeman-Mills.