Nintendo Switch-update 14.0.0 voegt gamemappen en meer toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo heeft een software-update uitgebracht voor de Nintendo Switch die de mogelijkheid toevoegt om games in aanpasbare mappen te groeperen, het audiovolume via de Bluetooh te regelen en meer.

Nintendo 's update v14.0.0 zou nu beschikbaar moeten zijn om te downloaden naar je Switch,Switch OLED ofSwitch Lite .

Games in groepen plaatsen is eenvoudig. Zolang je meer dan 12 games op je Switch hebt opgeslagen, kun je nieuwe groepen vormen door naar "Alle software" helemaal rechts op de spelbalk op het startscherm te gaan en vervolgens op de "L"-knop te drukken.

Dit brengt de pagina "Groepen" naar voren waar u kunt selecteren welke spellen u in dezelfde gegroepeerde map wilt plaatsen en deze een naam kunt geven. Om toegang te krijgen tot groepen, hoeft u alleen maar opnieuw op de "L"-knop op de pagina "Alle software" te drukken.

Je kunt de spellen opnieuw ordenen in een groep en er kunnen maximaal 200 spellen in elke groep worden opgeslagen. Er kunnen maximaal 100 groepen worden gemaakt en dezelfde games kunnen in meerdere groepen verschijnen - u kunt Mario Kart 8 Deluxe bijvoorbeeld in "Racinggames" en "Mario-games" plaatsen als u wilt.

Naast enkele systeemreparaties voegt de update de mogelijkheid toe om het volume op een aangesloten Bluetooth-apparaat te wijzigen met behulp van de bedieningselementen van de Switch-console of de headset, hoofdtelefoon of luidspreker zelf.

Het maximale uitgangsvolume voor Bluetooth-apparaten is ook verhoogd.

Krijg ongelooflijke prijzen voor digitale games zoals FIFA 22 bij Gamivo Door Pocket-lint International Promotion · 13 October 2021 Deze briljante winkel heeft digitale sleutels te koop voor alle grootste games.

Als je Nintendo Switch de nieuwste software nog moet installeren, ga dan naar "Systeeminstellingen", scrol omlaag naar "Systeem" in de linkerbalk en tik op "Systeemupdate" om het handmatig te downloaden en te installeren.

Geschreven door Rik Henderson.