(Pocket-lint) - Na jarenlang van dezelfde tracks te hebben genoten, is Mario Kart 8 Deluxe DLC hier - en het belooft een van de must-buys van de Nintendo Switch nieuw leven in te blazen.

Zoals eerder dit jaar door Nintendo aangekondigd, komen er voor eind 2023 48 nieuwe tracks naar Mario Kart in de vorm van de 'Booster Course Pass'.

Vanaf 18 maart is Wave 1 - de eerste van zes DLC-drops voor de titel - beschikbaar om te downloaden.

Hieronder geven we wat we tot nu toe weten over de releasedatums voor verschillende golven, hoe je de DLC kunt krijgen als onderdeel van Nintendo Switch Online en welke tracks daadwerkelijk zijn inbegrepen.

Hoewel de releasedatum voor Wave 1 van de Booster Course Pass DLC technisch gezien vrijdag 18 maart was, was deze eigenlijk op donderdag beschikbaar in verschillende regio's.

Hoe dan ook, tegen de tijd dat je dit leest, zal de eerste golf in de Nintendo Store staan en ben je klaar om in de nieuwe nummers te springen.

Er zijn dus drie manieren om toegang te krijgen tot het Mario Kart DLC-pakket.

De eerste optie is beschikbaar voor mensen met een Nintendo Switch Online + Expansion Pack-lidmaatschap, dat $ 49,99 / £ 34,99 / € 34,99 per jaar kost. Deze abonnees hebben toegang tot alle golven zodra ze worden uitgebracht, evenals enkele andere, niet-gerelateerde voordelen, zoals Animal Crossing DLC, toegang tot SEGA Genesis- en Nintendo 64-games, en meer.

Je hoeft natuurlijk geen lidmaatschap te hebben om de nieuwe DLC te kopen. De Deluxe Booster Course Pass is apart verkrijgbaar, waarmee je toegang krijgt tot alle zes de golven zodra ze worden vrijgegeven. Merk ook op dat je golven niet apart kunt kopen.

Om alleen de Deluxe Booster Course Pass te kopen, kun je dit doen in de Switch-winkel voor $ 24,99 / £ 22,49 / € 24,99.

Of, ten slotte, voor degenen die het spel zelf nog niet hebben, je kunt het nu kopen met de DLC inbegrepen, zoals weergegeven in de onderstaande widget.

Wave 1 van de Mario Kart DLC zal twee nieuwe cups bevatten, die natuurlijk elk vier tracks bevatten.

Promenade van Parijs (Mario Kart-tour)

Toad-circuit (Nintendo 3DS)

Chocoberg (Nintendo 64)

Coconut Mall (Wii)

Tokyo Blur (Mario Kart-tour)

Paddo Ridge (Nintendo DS)

Sky Garden (Game Boy Advance)

Ninja Hideaway (Mario Kart-tour)

Vanaf nu is er geen duidelijke indicatie van wanneer de resterende vijf golven zullen toeslaan, afgezien van Nintendo's opmerking dat het tussen nu en eind 2023 zal worden uitgerekt.

Aangezien Nintendo ongeveer 21 maanden heeft om deze uit te spreiden, vermoeden we dat we de extra 40 tracks elke vier maanden in fasen zullen ontvangen.

We zullen deze sectie natuurlijk bijwerken als er meer informatie beschikbaar komt.

