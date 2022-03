Super Nintendo World-themapark breidt uit naar de VS in 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Universal Studios Hollywood is van plan om in 2023 een Super Nintendo World-sectie in zijn themapark te introduceren.

Het eerste Nintendo -centrische park opende vorig jaar eindelijk in Japan na talloze vertragingen, niet in de laatste plaats dankzij de pandemie. Het is gebouwd als onderdeel van Universal Studios Japan in Osaka en biedt attracties en ervaringen gebaseerd op de Mario-spellen.

Er komt ook een zone met een Donkey Kong-thema , met een nieuwe achtbaan en andere ervaringen die naar verwachting in 2024 voor het Japanse publiek zullen worden geopend.

We weten nog niet of Universal Studios Hollywood dit voorbeeld zal volgen, of dat het een soortgelijk patroon zal aannemen om zich eerst uitsluitend op Mario te concentreren.

"Het meeslepende land zal een visueel spektakel zijn van levendige kleuren en architectonisch vernuft, gelegen in een nieuw uitgebreid deel van het themapark, met een baanbrekende rit en interactieve gebieden, waar het hele gezin van kan genieten", aldus het bedrijf in een persbericht. . "Thema winkelen en dineren zal de hele ervaring verbeteren."

Universal zal zich voorbereiden op de opening van de nieuwe zone in zijn LA-park door Nintendo-merchandise toe te voegen om in de aanloop te kopen. Dit omvat kleding met Mario en Luigi-thema en karakterhoeden, plus een reeks pluchen speelgoed met onder meer Yoshi en Bowser.

Geschreven door Rik Henderson.