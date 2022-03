Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen de Nintendo Switch in oktober 2021 een OLED-schermvariant zag toevoegen, waren veel gebruikers begrijpelijkerwijs bezorgd over het potentieel voor inbrandproblemen.

OLED-panelen produceren prachtig levendige kleuren en ongelooflijk diepe inktzwarte tinten, maar ze zijn niet zonder hun tekortkomingen, oudere modellen waren bijzonder vatbaar voor inbranden.

Inbranden treedt op wanneer een bepaalde afbeelding lange tijd op het scherm wordt weergegeven en zichtbare sporen achterlaat waar de vaste afbeelding ooit was.

Een YouTuber die door Wulff Den gaat, nam het op zich om precies te zien hoe lang dat duurt op het Nintendo Switch OLED-model.

Hij liet zijn OLED-schakelaar aangesloten en ingeschakeld met een statische screenshot van Breath of the Wild die op volle helderheid schiet.

Hij geeft periodieke updates en het goede nieuws is dat pas nu, na 3.600 uur of ongeveer vijf maanden, tekenen van inbranden beginnen te verschijnen.

Zelfs na al dit misbruik zijn de tekens subtiel en alleen echt merkbaar op lichte achtergronden.

Dit is buitengewoon geruststellend voor degenen die twijfelen aan de OLED-upgrade, aangezien het suggereert dat bij normaal gebruik het inbranden hoogst onwaarschijnlijk is tijdens de levensduur van de console.

Voor alle duidelijkheid: je zou vijf maanden lang een statisch element op volledige helderheid moeten hebben om deze resultaten te recreëren, iets dat bijna nooit gebeurt in normale gameplay.

Wulff Den is echter nog niet klaar, hij is van plan om deze test voor onbepaalde tijd voort te zetten en voorspelt dat het inbranden de gameplay nog minstens 1800 uur of zo niet negatief zal beïnvloeden.

Hij heeft ook wat aanvullende batterijtests aan de mix toegevoegd, en de dingen zien er hier ook veelbelovend uit. Het lijkt erop dat vijf maanden aan de oplader weinig tot geen negatief effect heeft gehad op de accu.

