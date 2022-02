Zelda: Majora's Mask komt ook naar Nintendo Switch Online

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo zet de drip-feed voort van nieuwe games voor het Nintendo 64-systeem die aan zijn online abonnement worden toegevoegd en heeft aangekondigd dat The Legend of Zelda: Majora's Mask op 25 februari 2022 op Nintendo Switch Online zal verschijnen.

Net als bij alle andere N64-games, is het alleen toegankelijk voor degenen die betalen voor het Switch Online Expansion Pack, het hogere lidmaatschapsniveau, en zal het de twaalfde game zijn die aan het N64-gedeelte van de bibliotheek wordt toegevoegd.

Majora's Mask, het vervolg op het all-time icoon Ocarina of Time, is een vrij radicale afwijking in termen van structuur voor de serie, dankzij een constant tikkende driedaagse klok die loopt terwijl Link een manier probeert te vinden om de maan van het neerstorten op het land om hem heen.

Het heeft ook een beroemde meer griezelige en griezelige toon dan veel Zelda-spellen, met donkerdere beelden en een paar behoorlijk griezelige personages, en het centrale masker zelf heeft ook een duidelijk vreemde uitstraling.

Krijg ongelooflijke prijzen voor digitale games zoals FIFA 22 bij Gamivo Door Pocket-lint International Promotion · 13 October 2021 Deze briljante winkel heeft digitale sleutels te koop voor alle grootste games.

De toevoeging betekent dat nog een van de meest geliefde en bekende N64-games op Nintendo Switch Online zal staan, en het zal interessant zijn om te zien of Nintendo deze vrij regelmatige tactiek van toevoegen aan de service voortzet, of dat het gewoon werkt via een achterstand.

Geschreven door Max Freeman-Mills.