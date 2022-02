Nintendo gebruikt mogelijk AMD-technologie om de prestaties van de Nintendo Switch te verbeteren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Nintendo Switch blijft ongelooflijk populair en hetOLED-model van de Nintendo Switch maakt ook furore. Een ding waar Nintendo zich echter niet op heeft gefocust, zijn prestaties.

Consoles zoals de Xbox Series X hebben FPS-boost om de framesnelheden te verbeteren, zelfs bij de meest visueel intensieve games. Op pc kunnen gamers profiteren van Nvidia's DLSS voor prestatieverbeteringen, maar op de handheld van Nintendo kunnen gamers tot nu toe niet veel doen.

Twitter-gebruiker @NWPlayer123 heeft een aanwijzing gezien dat Nintendo mogelijk AMD's FidelityFX Super Resolution -technologie gebruikt om de Switch-prestaties in Nintendo Switch Sports te verbeteren.

vond een interessante licentie van Nintendo Switch Sports, vermeldt FidelityFX Super Resolution (FSR) pic.twitter.com/cfQKslK6Sg — Nikki™ (@NWPlayer123) 16 februari 2022

AMD's technologie maakt gebruik van een "geavanceerd randreconstructie-algoritme" om het beeld op te schalen, wat betekent dat de grafische processor in eerste instantie een kleinere resolutie kan uitvoeren en het vervolgens kan opschalen. Dit resulteert in een hogere FPS en een soepelere ervaring die ideaal is voor snelle games.

Er werd een tijdje gedacht dat toekomstige Nintendo Switch-hardware gebruik zou kunnen maken van Nvidia's Deep Learning Super Sampling , maar FidelityFX Super Resolution is een geldig alternatief voor de huidige hardware. Het is ook open-source, gratis te gebruiken en werkt met de Nvidia Tegra X1 GPU die momenteel in de Switch zit.

Het lijkt er dus op dat Nintendo de mogelijkheden met Nintendo Switch Sports aan het testen is en hoeveel prestatieverschil dat maakt. Misschien zullen we de technologie ook in toekomstige games zien.

Geschreven door Adrian Willings.