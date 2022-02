Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo heeft aangekondigd dat het vanaf maart 2023 aankopen in de digitale eShop-winkels volledig zal uitschakelen op zowel de 3DS-familie van handhelds als de Wii U, de aantoonbaar mislukte voorganger van zijn enorm succesvolle Switch .

Vanaf 23 mei 2022 is het niet mogelijk om geld aan je account toe te voegen via de 3DS of Wii U eShops met een creditcard of betaalpas, en vanaf 29 augustus 2022 wordt dit uitgebreid om ook pre-paid cadeaubonnen uit te sluiten .

De volgende mijlpaal is in maart 2023, wanneer alle aankopen worden uitgeschakeld, inclusief de mogelijkheid om zelfs gratis demo's te downloaden.

Vanaf eind maart 2023 is het niet langer mogelijk om Nintendo eShop-aankopen te doen voor de Wii U en de Nintendo 3DS-systemen.



Meer info: https://t.co/uGoxCcDZ70 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 16 februari 2022

Je kunt nog steeds gedurende een jaar of zo geld aan je account toevoegen via een Switch-systeem of zelfs online, wat betekent dat de echte mijlpaal degene zal zijn die komt wanneer alles correct is uitgeschakeld, en er zijn duidelijk een redelijk weinig games die op geen enkel platform meer beschikbaar zullen zijn zodra de wijziging is voltooid.

Het is het soort beslissing dat campagnevoerders voor het behoud van digitale games verbijstert, om voor de hand liggende redenen, maar we denken niet dat Nintendo er vanuit commercieel oogpunt op terug zal komen. Bij wijze van verbetering wordt vermeld dat je gekochte games nog steeds opnieuw kunt downloaden en software-updates voor hen kunt krijgen in de "nabije toekomst".

De blogpost waarin de wijziging wordt aangekondigd, verduidelijkt ook dat "er geen wijzigingen zijn gepland voor de Nintendo eShop op de Nintendo Switch-systeemfamilie", wat nauwelijks een verrassing is, maar je maakt je wel zorgen dat geen enkele game op een van Nintendo's digitale winkelfronten ooit permanent beschikbaar worden geacht.

