Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met meer dan 103 miljoen verkochte exemplaren is deSwitch officieel de bestverkochte gameconsole in de geschiedenis van Nintendo. Dat betekent echter niet dat de Japanse gaminggigant niet uitkijkt naar wat de toekomst zou kunnen zijn.

In een vraag-en-antwoordsessie met analist en investeringsadviseur David Gibson liet het bedrijf doorschemeren dat het plannen heeft voor een "next-gen-apparaat" en dat het achterwaarts compatibel zou kunnen zijn met de Nintendo Switch.

Hij plaatste enkele van Nintendo's antwoorden op zijn vragen op zijn Twitter-account . Een daarvan ging over hoe het bedrijf zou kunnen profiteren van de 100 miljoen plus Switch-gebruikers wanneer een mogelijke nieuwe console arriveert: "We bekijken hoe we deze 100 miljoen gebruikers kunnen uitbreiden en laten groeien, wat leidt tot een next-gen-apparaat", schreef hij.

Terwijl Gibson parafraseerde voor de tweet, gelooft hij dat dit betrekking heeft op achterwaartse compatibiliteit voor de volgende machine.

V) Hoe denk je over de 98m versus de volgende console?

A) In het 6e jaar van Switch en we behouden het momentum, we kijken hoe we deze 100 miljoen gebruikers kunnen uitbreiden en laten groeien, wat leidt tot een next-gen-apparaat (het klinkt alsof het volgende apparaat achterwaarts compatibel zal zijn!) 7/ — David Gibson (@gibbogame) 3 februari 2022

Verwacht echter niet snel een compleet nieuw concept, aangezien Nintendo ook uitlegde dat de Switch slechts halverwege de cyclus is.

Het zou natuurlijk kunnen verwijzen naar een veelbesproken maar ongrijpbare Switch Pro , maar Piers Harding-Rolls van collega-analistenbedrijf Ampere goot eerder koud water over een Pro-model dat ooit werd uitgebracht: "We hebben een next-gen Nintendo-console in onze voorspellingen voor eind 2024, dus ik ben er niet van overtuigd dat er een 'Pro'-model zal verschijnen", vertelde hij aan GamesIndustry.biz .

Geschreven door Rik Henderson.