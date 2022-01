Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - The Legend of Zelda: Majora's Mask, oorspronkelijk uitgebracht voor Nintendo 64 lang geleden in het jaar 2000, zal in februari verschijnen op Nintendo Switch.

Grotendeels gezien als een van de beste Zelda-titels aller tijden in Nintendo's selectie, had de titel al een digitale heruitgave voor Nintendo's Wii U in 2016.

Maar we kennen allemaal het lot van dat voormalige Nintendo-platform — en met veel meer Switch-gebruikers zal het vooruitzicht om deze titel op Nintendo's slimme console-meets-portable te spelen voor velen aantrekkelijk zijn.

Majora's Mask wordt uitgebracht als onderdeel van Nintendo's Switch Online + Expansion Pack, de online abonnementsservice van het Japanse bedrijf, die wordt geleverd met een groot aantal klassieke titels - tot nu toe de meest recente is de heruitgave van Banjo-Kazooie - die begint om een zeer redelijke £ 3,49 / $ 3,99 per maand.

De naam van de service, zoals veel N64-bezitters van vroeger zich zullen herinneren, is een echo van het Expansion Pak-product - in feite extra RAM in een cartridge (verhogend voor een 'enorme' 4 MB tot 8 MB (ja, megabytes, herinner je je het vroege millennium?) - dat in de klassieke 64-bits console gleed. Je kunt dat zien op de originele N64-editie in doos van Majora's Mask, zoals weergegeven in de Nintendo America's Tweet hierboven.

Het is in dit stadium niet mogelijk om Majora's Mask for Switch als een volledige titel op een cartridge of als download te kopen. Het is echt een driver voor Switch Online + Expansion Pack. Dat is begrijpelijk, aangezien de service naar verluidt in de toekomst tientallen meer klassieke titels zal ontvangen, van Kirby 64 tot F-Zero X.

Er is geen definitief detail over de exacte datum waarop Majora's Mask for Switch beschikbaar zal zijn na de bevestiging van "februari", noch details over de vraag of extra graphics, textuur of opschalingswerk deel zal uitmaken van de ervaring. Hoe dan ook, we zullen verheugd zijn om een van Link's donkerdere avonturen opnieuw te bezoeken; ik hoop dat het net zo goed is als we ons herinneren en niet alleen opgekropte nostalgische herinneringen.

Geschreven door Mike Lowe.