Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In juni 2021 kondigde Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda aan , als onderdeel van het 35-jarig jubileum van Link. Nu is het apparaat beschikbaar om te kopen - dus hier is waar je moet kijken en wat je van het apparaat kunt verwachten.

Het Game & Watch: The Legend of Zelda-systeem is een handheld die drie klassieke Zelda-titels bevat, plus een vierde game, Vermin, waarin ook de favoriete held van iedereen, Link, speelt.

De miniconsole bevat de originele The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link en de Gameboy-versie van The Legend of Zelda: Links Awakening. Waarom de laatste daarvan niet de Gameboy Color-versie is, weten we niet echt, aangezien het kleurenscherm van de Game & Watch het duidelijk aan zou kunnen.

Maar als je van je echte old skool-klassiekers houdt, dan is deze Game & Watch een geweldige manier om ze weer te pakken te krijgen. De prijs is ook redelijk, £ 49,99 / € 49,99 / $ 49,99 - hoewel veel day one-deals dat verdisconteren, zoals je kunt zien in onze live-widget hieronder:

squirrel_widget_4973448

Zelfs Nintendos eigen winkel verkoopt de handheld voor dezelfde prijs, maar de voorraad is beperkt tot één verkoop per klant om te voorkomen dat scalpers stapels van deze waarschijnlijk zeer verzamelbare miniconsole oppikken. Een echt koopje of ideaal kerstcadeau voor veel Nintendo-fans, dat weten we zeker.