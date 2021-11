Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Pikmin Bloom is het nieuwe AR-wandelspel van Pokemon Go-makers Niantic en Nintendo .

Hoewel het op het eerste gezicht veel gemeen lijkt te hebben met Pokemon Go , melden vroege recensenten dat de nieuwe titel een paar verrassingen in petto heeft. Hoe dan ook, we zijn er zeker van dat fans van de franchise blij zullen zijn om 20 jaar nadat de originele game op Gamecube werd gelanceerd, herenigd te worden met de wezens.

Vanaf nu is Pikmin Bloom in het VK uitgebracht in de iOS-app store en Google Play. Het is ook gelanceerd op het vasteland van Europa, Taiwan en Korea. Een volledige lijst van de landen die de game vandaag ontgrendelen, vind je hier .

Australië, Singapore, de VS en Canada hebben al ongeveer een week toegang tot het spel en Niantic blijft het uitrollen naar andere regios.

Niantic had een grote hit met Pokemon Go, maar niet al zijn AR-avonturen waren zo succesvol; Niantic heeft aangekondigd dat de Harry Potter: Wizards Unite- game in januari 2022 wordt stopgezet, minder dan twee jaar na de eerste release.

Zal Pikmin Bloom de volgende Pokemon Go blijken te zijn? Ik veronderstel dat het tijd is om wat schoenen aan te trekken en een wandeling te maken om erachter te komen.