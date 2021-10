Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo lanceerde gisteren zijn Expansion Pass-tier voor Switch Online en introduceerde daarmee een verzameling N64-games die via emulatie kunnen worden gespeeld.

Sindsdien is er een golf van klachten.

Hoewel sommige gerechtvaardigd zijn, lijkt het erop dat veel dat niet zijn. Dat geldt vooral als het gaat om input lag. Veel Twitter-gebruikers wezen erop dat er een merkbare vertraging was tussen het indrukken van de knop in sommige games en de actie op het scherm.

Dit maakte ze "onspeelbaar", riepen ze.

Maar het is niet noodzakelijk een echt probleem met de emulatie. Het betekent ook niet dat games niet gespeeld kunnen worden.

Chris Scullion van Video Games Chronicle is een beetje een Nintendo- expert, hij heeft vele jaren voor het officiële Nintendo Magazine gewerkt en is auteur van verschillende retro-game-encyclopedieën, waaronder een aanstaande op de N64. Hij beweert dat de vertraging bij N64-games die op Switch draaien direct vergelijkbaar is met hun equivalenten op de originele console: "Als iemand die de afgelopen zes maanden bijna niets anders dan Nintendo 64-games heeft gespeeld, moet ik je zeggen dat ze zijn niet bepaald het toppunt van reactievermogen", tweette hij.

Hij deelde ook een video waarin hij de latentie test.

Ik ben op de hoogte van de verschillende meldingen van problemen met de N64-emulatie op Switch en ik probeer een rapport te schrijven, maar het is lastig omdat er zoveel overdrijving en desinformatie is. Zag iemand zeggen dat de vertraging van Mario 64 "onspeelbaar" en "respectloos" is. Kom op. pic.twitter.com/e2jsZ1sJzR — Chris Scullion (@scully1888) 26 oktober 2021

We hebben ook elders gehoord dat er in het slechtste geval tussen de 1 en 2 frames verschil is tussen de Switch-emulatie en de controllervertraging op de originele N64.

Dit is natuurlijk geen excuus voor enkele van de andere problemen, zoals het ontbreken van Controller Pak-ondersteuning die het opslaan op WinBack en geesten op Mario Kart 64 uitschakelt. Er is ook behoefte aan controller-remaping voor normale Switch Joy-Cons en gamepad.

Hopelijk worden die snel aangepakt.