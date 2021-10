Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo zal zijn Switch Online + Expansion Pass-lidmaatschapsniveau later vandaag, 25 oktober 2021, vrijgeven, inclusief een verzameling klassieke N64- en Sega Mega Drive / Genesis-games.

Net als de bestaande NES- en SNES-collecties die beschikbaar zijn voor Nintendo Switch Online- leden, zullen de twee nieuwe retrogamebibliotheken grootheden als Mario Kart 64, Pokémon Snap, Super Mario 64 en The Legend of Zelda: Ocarina of Time bevatten.

De line-up van Sega omvat Ecco the Dolphin, Golden Axe en Sonic the Hedgehog 2.

Bovendien geeft de Nintendo Expansion Pass toegang tot Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradies zonder extra kosten, wanneer deze beschikbaar wordt gesteld.

Het niveau zal naar verluidt beschikbaar zijn vanaf 19.00 uur PDT in de VS, wat betekent dat het morgen, 26 oktober, om 03.00 uur live gaat in het VK.

Het standaard Switch Online-lidmaatschap kost £ 17,99 (€ 19,99, $ 19,99) per jaar, hoewel er ook een gezinslidmaatschapsplan is dat acht verschillende leden in een huishouden dekt voor £ 31,49 (€ 34,99, $ 34,99) per jaar.

Switch Online + Expansion Pass kost £ 34,99 (€ 39,99, $ 49,99) per jaar voor een alleenstaand lid, £ 59,99 (€ 69,99, $ 79,99) voor een gezin.

Bestaande Switch Online-leden kunnen met korting upgraden.