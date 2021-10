Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is verder bewijs naar voren gekomen dat het nieuwe tv-dock dat bij deNintendo Switch (OLED-model) wordt geleverd, in staat is om 4K Ultra HD-video uit te voeren. De HDMI-kabel die bij de console wordt geleverd, is dat ook.

Nadat vorige week de nieuwe Switch-editie werd gelanceerd, werd beweerd dat de meegeleverde kabel voldoet aan HDMI-standaard 2.0. Dit is vereist voor 4K60-video-uitvoer.

Nu heeft een maker van inhoud ontdekt dat de chip in het nieuwe dock een Realtek RTD2172N is. Dit is een 4K UHD multimedia SoC, die dus 4K-beelden kan voeden via de HDMI-poort.

Een dataminer vond dit jaar een vergelijkbare chipset in firmware-eariler . Men dacht destijds dat het naar een Pro-model zou verwijzen.

Het dok had toen de codenaam "Cradle Aula".

@KawlunDram postte zijn laatste bevindingen op Twitter en testte ook de meegeleverde kabel op zijn Xbox om te bevestigen dat deze een 4K60-signaal kon dragen.

Het volgende dat ik deed, was mijn Xbox One X aansluiten op mijn tv met de nieuwe HDMI-kabel die in het dock zat en ja, alles werkt prima pic.twitter.com/uTBRWxFeF9 — kawlums (@KawlunDram) 11 oktober 2021

Dit is natuurlijk allemaal geweldig en bewijst dat het dock toekomstbestendig is, maar Nintendo beweerde onlangs zelf dat het geen plannen heeft voor een volgend Switch-model, laat staan een 4K Pro.

Het ontkrachtte een Bloomberg-verhaal dat beweerde dat ontwikkelaars 4K-testkits hebben gekregen, waarin staat dat het "categorisch onwaar" was.

"We hebben geen plannen voor een ander model dan Nintendo Switch - OLED-model", voegde Nintendo eraan toe.

