Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Nintendo Switch is een wonder in al zijn vormen, of je nu nog steeds de originele Switch rockt (zoals de meesten van ons), je op een Switch Lite zit of op het punt staat een gloednieuwe Switch OLED op te halen.

Iets waar elk model echter mee te kampen heeft, is stick drift - een fenomeen waarbij slijtage de analoge joysticks van de Joy-Con verhindert om naar behoren te werken. Het meest voorkomende symptoom is dat je sticks de camera of het personage in de game zullen bewegen, ook al staan ze in het echte leven stil.

Het is een enorm vervelend probleem en het is onderwerp geweest van rechtszaken na rechtszaken van vooral in de VS overstuur consumenten, maar Nintendo heeft er over het algemeen vrij stil over gehouden, afgezien van het aanbieden van een redelijk onhandige reparatieservice.

Nu heeft echter een Q&A die is geüpload over het ontwikkelingsproces van de Switch OLED wat meer licht geworpen – helaas is het geen goed nieuws. Ondanks schijnbaar constante kleine verbeteringen aan de duurzaamheid sinds de lancering van de originele Switch, vermoedt Nintendo dat een zekere mate van slijtage onvermijdelijk is en daarom moeilijk tegen te gaan:

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 8 October 2021

"[Voor] autobanden verslijten bijvoorbeeld als de auto beweegt, omdat ze constant wrijving met de grond hebben om te draaien. Dus met datzelfde uitgangspunt vroegen we ons af hoe we de duurzaamheid kunnen verbeteren, en niet alleen dat, maar hoe kunnen we zowel bruikbaarheid als duurzaamheid naast elkaar bestaan? Het is iets waar we continu mee bezig zijn."

Hoewel het interview onderstreept dat Nintendo nog steeds aan het probleem werkt, klinkt dat een beetje als toegeven dat het nooit helemaal zal verdwijnen. Dat is eerlijk genoeg, maar het is ook eerlijk om erop te wijzen dat Joy-Cons het probleem veel vaker lijkt te hebben dan andere merkcontrollers.