Nintendo Switch 4K-rapport "is niet waar", stelt Nintendo

(Pocket-lint) - Nintendo heeft publiekelijk een rapport ontkracht dat beweerde dat het 4K Nintendo Switch-ontwikkelingseenheden aan studios leverde.

Er gaan de laatste jaren geruchten over een Nintendo Switch Pro , maar de Japanse gamegigant heeft ontkend dat er plannen zijn voor een verdere Switch-upgrade na deSwitch (OLED-model) .

Nintendo ging naar Twitter om zijn standpunt opnieuw te bevestigen en verklaarde dat het wilde verduidelijken dat een rapport van Bloomberg dat op woensdag 29 september werd gepubliceerd, niet waar was.

Een nieuwsbericht op 30 september 2021 (JST) beweert ten onrechte dat Nintendo tools levert om game-ontwikkeling voor een Nintendo Switch met 4K-ondersteuning te stimuleren. Om een juist begrip bij onze investeerders en klanten te garanderen, willen we verduidelijken dat dit rapport niet waar is. (1/2) — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) 30 september 2021

Daarnaast ontkende het dat er een Switch Pro in ontwikkeling is.

We willen ook herhalen dat, zoals we in juli hebben aangekondigd, we geen plannen hebben voor een ander model dan Nintendo Switch – OLED-model, dat op 8 oktober 2021 wordt gelanceerd. (2/2) — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) 30 september 2021

Dat wil niet zeggen dat het in de toekomst geen Pro-model zal introduceren, maar je zou er niet snel een moeten verwachten.

In plaats daarvan zal de Nintendo Switch (OLED-model) volgende week verschijnen naast de nieuwste game in de Metroid-serie, Metroid Dread.

De nieuwe consoleversie heeft een groter 7-inch OLED-scherm, maar behoudt dankzij een slankere rand dezelfde vorm en grootte als het origineel. U krijgt ook een grotere opslagcapaciteit (64 GB) en Ethernet-connectiviteit op het meegeleverde dock.

Na recente prijsverlagingen voor de originele Switch, moet je wel een behoorlijke premie betalen voor de nieuwe functies. We zouden het OLED-model vóór de release volledig moeten beoordelen om u te helpen bij het nemen van die beslissing.

