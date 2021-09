Super Nintendo World breidt uit met Donkey Kong-zone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendos grote themapark, Super Nintendo World, heeft niet bepaald de gemakkelijkste start van het leven gehad, gezien de aanhoudende reisbeperkingen en sociale afstandsvereisten die tot nu toe al bijna zijn hele levensduur bestaan.

Dat lijkt het enthousiasme van de Japanse game-maker er echter niet voor te hebben aangetast, en het verdubbelt het concept met een groot nieuw gebied voor het park - een zone met een Donkey Kong-thema.

Het nieuwe gebied zal blijkbaar een frisse achtbaan bevatten en meer meeslepende ervaringen voor gasten, naast een uitgebreid aanbod van thematisch eten en drinken. Het is echter de bedoeling dat het in 2024 wordt geopend, dus het is nog een behoorlijk lange weg.

Als de promotionele afbeelding die Nintendo heeft uitgebracht betrouwbaar is, zoals je hierboven kunt zien, lijkt het erop dat de nieuwe zone qua grootte kan wedijveren met het grootste deel van Super Nintendo World, dus dit is nauwelijks een kleine toevoeging. Nintendo zegt dat het de omvang van het park met 70 procent zal vergroten, om dat te ondersteunen.

Het geeft de tafel ook een andere look en feel en roept de jungle op waar zoveel van Donkey Kongs meest iconische levels te vinden zijn.

We zijn verheugd om meer te zien van wat het Donkey Kong-gebied te bieden heeft, maar we zouden je adem niet inhouden - het zal waarschijnlijk nog een hele tijd duren voordat we meer concrete details krijgen.