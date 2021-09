Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op Nintendos Direct-evenement vandaag kondigde het bedrijf eindelijk ondersteuning aan voor klassieke Nintendo 64-titels en verschillende SEGA Genesis-games op de Nintendo Switch via Switch Online.

In eerste instantie zullen er negen titels beschikbaar zijn om te spelen bij de lancering voor de N64 en 14 voor de SEGA Genesis.

Op de N64 omvatten titels all-time klassiekers zoals The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64 en Mario Kart 64. Terwijl voor de SEGA Genesis, de iconische Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2 en Golden Axe zal later dit jaar allemaal beschikbaar zijn.

De volledige lijst ziet er als volgt uit:

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat oorlogen

Zonde en straf

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

Bediening: WinBack

Yoshis verhaal

En voor de SEGA Genesis:

Sonic de egel 2

Straten van woede 2

Ecco de dolfijn

Castlevania: Bloedlijnen

Tegen: Hard Corps

Dr. Robotniks Mean Bean Machine

Gouden bijl

Gunstar Heroes

MUSHA

Phantasy Star IV

Ristar

stralende kracht

Shinobi III: Terugkeer van de Ninja-meester

Strijder

Het bedrijf heeft nog geen prijzen bekend gemaakt voor het uitbreidingspakket dat nodig is om toegang te krijgen tot deze games, maar ze hebben wel onthuld dat gebruikers de functie-lancering ergens eind oktober mogen verwachten.

Tijdens het evenement heeft het bedrijf een reeks nieuwe game-updates en kleine nieuwe functies aangekondigd die de rest van het jaar tot begin volgend jaar naar Nintendo-titels gaan, maar de bevestiging van N64- en SEGA Genesis-titels die naar Switch komen, moet de grootste aankondiging van de show.

Beleef de gloriedagen opnieuw met authentieke draadloze Nintendo 64- en SEGA Genesis-controllers. Beide zullen voor $ 49,99 per stuk te koop zijn voor alle #NintendoSwitchOnline- leden. Blijf ons volgen voor meer informatie. pic.twitter.com/MENafDLLRs — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 23 september 2021

Misschien nog cooler dan de throwback-titels die naar moderne consoles komen, is het feit dat Nintendo draadloze versies van de bijbehorende retro-controllers zal verkopen voor $ 49,99 per stuk.

Eerder deze maand berichtten we over de mogelijkheid dat GameBoy Advance-games naar Switch Online komen, maar met de aankondiging van vandaag zullen we nog even moeten wachten om die handheld-klassiekers van 2001 te spelen.

Klik hier om Nintendos volledige Direct-evenement over alles wat met Switch te maken heeft te bekijken of hieronder te bekijken.