Hands-on fotos van Nintendo Switch OLED verschijnen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwste Nintendo Switch, het langverwachte OLED-model , is nog niet helemaal uit - hij komt uit op 13 oktober en er zullen talloze mensen zijn die op die datum pre-orderleveringen verwachten. We hebben echter net een nieuwe kijk op de console in het wild gekregen.

Het OLED-model is nu te zien in een aantal winkels in Tokio, waaronder die van Nintendo, wat logisch is gezien de naderende releasedatum. Dat heeft ertoe geleid dat sommige Japanse Twitter-gebruikers fotos van de Switch hebben gedeeld.

Het is altijd handig om dit soort fotos te zien, zelfs als een console een bekende hoeveelheid is, gezien het feit dat ze hoeken kunnen gebruiken die niet zo marketing-goedgekeurd zijn als de dingen die Nintendo uitbrengt.

De gebruiker hierboven heeft ook behoorlijk wat afbeeldingen gepost van zowel de console met zijn scherm aan (met de aankomende Metroid Dread) als de nieuwe versie van zijn dock die ook debuteert, met een meegeleverde Ethernet-poort.

De foto’s maken het ook heel gemakkelijk om te zien hoe indrukwekkend de verandering in de randen van de console is, met een scherm dat veel dichter bij de rand van de behuizing van de Switch komt – wat een behoorlijk solide verandering zou moeten zijn in vergelijking met de huidige editie.