(Pocket-lint) - Nintendo lijkt een nieuwe draadloze Switch-controller in de maak te hebben, hoewel we misschien 180 dagen lang niet ontdekken wat het apparaat eigenlijk is.

De details zijn voortgekomen uit een FCC-aanvraag - voor het eerst ontdekt door Vooks - die deze week door de Japanse gamegigant is ingediend, wat duidt op een apparaat met het modelnummer HAC-043.

Nintendo heeft de neiging om de Switch en alle randapparatuur te markeren met de HAC-naam, met deze laatste vermelding een nummer hoger dan de draadloze SNES-controller die we in 2019 zagen verschijnen. De Pro Controller (HAC-013), Nintendo Switch-dock ( HAC-007) en Ring-Con Controller (HAC-023), zoals andere voorbeelden, hebben allemaal hetzelfde patroon gevolgd.

Helaas is er echter niet veel meer aan de hand dan deze modellijst, aangezien Nintendo een vertrouwelijkheidsverzoek van 180 dagen heeft ingediend.

Dit verbergt details zoals schetsen, fotos en meer, hoewel de basis van de lijst deelt dat het apparaat zowel draadloos is als Bluetooth ondersteunt. Het lijkt ook meer stroom te trekken - 3,5 mW - dan de 2,7 mW van de Joy-Con.

Zoals we al hebben geschetst, betekent de aard van het modelnummer van het apparaat dat het echt van alles kan zijn.

Met de vertrouwelijkheidsperiode die ons echter tot maart volgend jaar duurt, hebben we genoeg tijd om te speculeren - mogelijk in ieder geval.

De beste gissingen wijzen er momenteel op dat Nintendo een draadloze, herwerkte versie van de N64 uitbrengt, vooral na geruchten over N64-games die naar Switch Online komen . Met de Switch OLED die in oktober arriveert, kan het mysterieuze nieuwe apparaat echter ook een enigszins aangepaste versie van de Pro Controller zijn.

Zoals we zagen met de eigen aankondiging van de Switch OLED, of zelfs de langverwachte komst van Nintendo Switch Bluetooth-audio-ondersteuning van deze week, is het ongelooflijk moeilijk om te weten wat Nintendo aan het koken is en wanneer het klaar zal zijn.

Dus voorlopig zit er niets anders op dan het wachtspel te spelen.

