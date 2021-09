Is N64 de volgende voor Nintendos Switch Online-service?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na het nieuws over Game Boy-games die mogelijk naar de Nintendo Switch komen , heeft dezelfde tipgever onthuld dat binnenkort ook klassieke N64-titels kunnen worden toegevoegd.

Het kan echter zijn dat je meer moet betalen voor je Nintendo Switch Onine- abonnement, omdat de "insider" denkt dat ze duurder zullen zijn.

Switch Online-lidmaatschap is een vereiste voor het spelen van online multiplayer op de meeste Switch-games. Het biedt ook toegang tot een groeiende bibliotheek met klassieke Nintendo- spellen die via emulatie worden uitgevoerd.

Momenteel betreft dit NES- en SNES-games, maar een rapport begin september suggereerde dat Game Boy- en Game Boy Color-games spoedig zouden kunnen volgen. Hetzelfde rapport zei dat emulatie voor een vierde retro-console werd gevonden in een datamine van de service.

Tipster NateDrake beweert dat dit N64 zal zijn (wat eigenlijk heel logisch is). Hij stelt ook in de laatste aflevering van zijn podcast voor dat het deel zou kunnen uitmaken van een extra abonnementsniveau: "Wat ik ga voorstellen, is dat wanneer Nintendo 64 naar Nintendo Switch Online komt, het zal komen met een hoger- geprijsde niveau - een premiumversie van Nintendo Switch Online, als je wilt, "zei hij (zoals gerapporteerd door NintendoLife ).

"Ik denk niet dat ze zouden proberen de prijs ervan te verdubbelen... Ik zou uitkomen op $ 30 per jaar, $ 35 zou het plafond zijn, net zo min als dat Nintendo de zaken echt zou pushen."

Nintendo Switch Online kost momenteel £ 17,99 voor 12 maanden in het VK, $ 19,99 in de Verenigde Staten.

Er is nog geen officiële bevestiging dat Game Boy- of N64-games naar de service komen.