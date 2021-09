Nintendo Switch krijgt grote, permanente prijsdaling

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo heeft de prijs van zijn standaard Switch-console verlaagd.

Met deNintendo Switch (OLED-model) die op 8 oktober komt, vond de Japanse gamegigant duidelijk dat er behoefte was aan een aantrekkelijkere prijs voor de huidige versie. Het staat nu vermeld in de officiële online winkel van Nintendo UK voor £ 259.

Andere Britse retailers zullen waarschijnlijk snel volgen. U kunt hun prijzen hieronder volgen.

squirrel_widget_140007

Het nieuws over een prijsverlaging werd afgelopen weekend onthuld, waarbij ten minste één winkelier beweerde dat de Switch "permanent verlaagd" zou worden tot minder dan € 300. Een Franse retailer noemde het zelfs op € 259 - wat het geval blijkt te zijn.

Je kunt een aankondiging doen van de monde entier, de prijs van de Switch komt aan op het moment van aankomst en de rest van de dag vanaf 249€ met Leclerc Quimper ! https://t.co/XbTZSBIfhM pic.twitter.com/iy8rH5vtrh — NintendAlerts (@nintendalerts) 12 september 2021

Hoewel de prijsdaling rond de £ 20 lijkt te zijn, is het vrij aanzienlijk als je er rekening mee houdt dat de reguliere Switch nu £ 50 goedkoper is dan de £ 309 Switch (OLED). Toen we voor het eerst over het OLED-model schreven, zagen we dat de kleine upgrades (iets groter OLED-scherm, dubbele opslag en Ethernet-poort op het dock) de lichte prijsverhoging waard waren. Nu is het ook duurder - dat maakt de keuze tussen hen moeilijker, verwachten we.

Toch is het goed nieuws voor degenen die de komende feestdagen op zoek zijn naar een Nintendo-console.