(Pocket-lint) - Nintendo staat op het punt om Game Boy- en Game Boy Color-games toe te voegen aan zijn groeiende reeks retro-titels op Switch Online.

De Switch Online-service , die al meer dan 100 NES- en SNES-games bevat, bleek tijdens een datamine in 2019 nog twee console-emulators te ondersteunen. Er wordt aangenomen dat er een is gewijd aan de Game Boy en de opvolger ervan.

Nu hebben NintendoLife s bronnen niet alleen bevestigd dat het waar is, ze hebben ook onthuld dat Game Boy- en GBC-spellen "zeer binnenkort" komen.

Nintendo is niet verlegen geweest om te praten over plannen om zijn retro-gamebibliotheek op Switch bij te werken (zelfs toekomstige "mini" -consoles). Het zei altijd dat het het kon uitbreiden naar andere platforms. We hoopten dat dit de N64 zou omvatten, maar het lijkt erop dat de originele handheld van het bedrijf nu een grotere prioriteit heeft.

Om eerlijk te zijn, er zijn een groot aantal klassieke Game Boy-spellen die we graag op Switch zouden zien. Super Mario Land ligt voor de hand, net als de GB-versie van Tetris - die we zo vaak speelden dat we hem zelfs in onze dromen zagen spelen. En hoewel we niet denken dat dit zal gebeuren, stel je voor dat je de klassieke Pokémon-spellen je weg kunt banen.

We kunnen hoe dan ook niet wachten.