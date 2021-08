Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Animal Crossing en Puma werken samen om een lijn van officiële merchandise te leveren, met schoenen en kleding die door de sportkledinggigant worden geplaagd voorafgaand aan een release in september.

Nadat de Nintendo-titel 2020 stormenderhand veroverde met de nieuwste release in de serie, Animal Crossing: New Horizons , werkt Puma nu aan thema-ontwerpen die op 18 september zullen landen.

Zoals hieronder te zien is, hebben de op Twitter geplaagde sneakers een reeks gezichten van dorpelingen erop, compleet met de iconische Puma-streep en het Animal Crossing-bladlogo op de tong. Het ontwerp lijkt grotendeels uit groene, witte en blauwgroene panelen te bestaan, en vertoont in feite nogal een sterke gelijkenis met de tonen van de Nintendo Switch met AC-thema.

PUMA x #AnimalCrossing . Hele collectie valt op 18 september. pic.twitter.com/j90KdtxOgA — PUMA (@PUMA) 30 augustus 2021

Zoals we zeggen, komt er ook kleding uit de samenwerking. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de collectie precies zal bevatten — en we betwijfelen of er, laten we zeggen, Animal Crossing-ondergoed voor het oprapen ligt — maar we hebben fansite Animal Crossing World een foto zien posten van een hoodie met hetzelfde gezicht- gevuld patroon als de schoenen.

Voor degenen die van plan zijn om half september wat limited-edition stukjes en beetjes te kopen, merken we op dat er nog geen informatie beschikbaar is over de prijs. Als eerdere samenwerkingen op het gebied van sportkleding en gaming iets te bieden hebben, zal beschikbaarheid en niet de prijs ervoor zorgen dat deze items exclusief blijven.

Gezien het feit dat Puma een verleden heeft bij Nintendo - het eerder uitbrengen van zowel Mario- als Sonic-collecties - is dit een heel natuurlijke zet. Met het recordbrekende succes van ook New Horizons, kunnen we ons voorstellen dat deze nieuwste Puma-collectie zeer begeerd zal zijn.

