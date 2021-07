Nintendo bevestigt geen Switch Pro in de nabije toekomst

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo zal de Switch (OLED-model) niet opvolgen met een 4K Switch Pro. Dit jaar in ieder geval niet.

Het bedrijf bevestigde in een Twitter-bericht dat het "op dit moment" geen plannen heeft om een ander Switch-model te lanceren.

Het tweet-gedeelte van een reactie op berichten dat het OLED-scherm en andere, meer kleine upgrades van het OLED-model veel minder kosten dan de verhoogde vraagprijs van Nintendo. De Japanse gaminggigant weerlegt deze beweringen, terwijl hij ook het idee naar voren brengt dat een Switch Pro met een versterkte processor en 4K-graphics binnenkort zou kunnen volgen.

We willen ook verduidelijken dat we zojuist hebben aangekondigd dat Nintendo Switch (OLED-model) in oktober 2021 wordt gelanceerd en dat we op dit moment geen plannen hebben om een ander model te lanceren. (2/2)