(Pocket-lint) - Nintendo is geen onbekende in enigszins onconventionele releasepatronen in zijn gamefranchises, en er circuleert een nieuw gerucht dat suggereert dat het weer bezig is.

Volgens doorgewinterde leaker en verslaggever Jeff Grubb heeft Nintendo de ontwikkeling van een volledige remaster van de Metroid Prime-trilogie voor Switch voltooid en houdt het deze in de oven voor een ideale releasedatum.

In zijn Giant Bomb-podcast verduidelijkte Grubb dat dit niet nieuw of verontrustend is - Nintendo heeft eerder gedaan als het gaat om het achterhouden van complete games om ervoor te zorgen dat ze de best mogelijke impact hebben.

Nu Metroid Dread later dit jaar naar de Switch komt, is het immers logisch dat Nintendo de inzendingen in de franchise wil verdelen om te voorkomen dat de twee releases elkaars verkoop kannibaliseren.

Op langere termijn wachten we ook nog steeds op enige informatie over Metroid Prime 4, waarvan Nintendo heeft bevestigd dat deze in ontwikkeling is. Grubb zei dat de heruitgave van de Trilogy waarschijnlijk getimed zou zijn om het bewustzijn van de Prime-serie te vergroten voordat Metroid Prime 4 dichter bij een releasedatum is, dus dat zou ook een rol kunnen spelen in de timing.

Hoe dan ook, nu Nintendo officieel zwijgt, zullen we moeten afwachten of de bronnen van Grubb zo nauwkeurig zijn als ze klinken.