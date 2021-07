Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Nintendo Switch (OLED-model) is beschikbaar vanaf 8 oktober 2021, maar je kunt de jouwe nu al pre-orderen.

De nieuwe Switch is verkrijgbaar in zowel witte als neonrode/neonblauwe kleurenschemas en kost £ 309, $ 349 en € 364. Het wordt geleverd met een groot 7-inch OLED-scherm, maar behoudt dezelfde slanke grootte en vorm van de originele Switch.

Andere nieuwe functies zijn onder meer een bekabelde internetpoort op het opnieuw ontworpen tv-dock en meer interne opslag voor je games.

Nintendo Switch (OLED-model) De nieuwe Nintendo Switch (OLED-model) met verbeterd, groter 7-inch OLED-scherm is nu beschikbaar voor pre-order. Aanbieding bekijken

De Switch OLED is compatibel met alle bestaande en toekomstige Nintendo Switch-spellen - en met 1.000 spellen om uit te kiezen, heb je altijd iets om te spelen.

Net als bij de standaard Switch, wordt deze geleverd met afneembare Joy-Cons die kunnen worden gebruikt als bewegingscontrollers of, met de nieuwe, stabielere tafelstandaard van het scherm, als individuele bedieningselementen voor games voor twee spelers wanneer u onderweg bent.

Pre-orders voor de nieuwe Nintendo Switch zijn wereldwijd beschikbaar, maar als je bedenkt hoe snel consoles tegenwoordig verschuiven, wil je misschien de jouwe scherp houden voordat deze weer uitverkocht raakt.

Meer informatie over de Nintendo Switch (OLED-model) vind je hier in onze handige gids , of vergelijk hem hier met de originele Nintendo Switch .

We zullen ook updaten als er toekomstige koopopties zijn voor de sjieke nieuwe machine.