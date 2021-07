Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo heeft zijn nieuwste Switch-model op een zeer Nintendo-achtige manier aangekondigd, simpelweg door de aankondiging te laten vallen zonder inleiding of waarschuwing - we weten tenminste dat het eraan komt, nu! De Switch (OLED-model), of Switch OLED zoals hij al wordt genoemd, ziet er fantastisch uit.

Het is niet de grote upgrade waar sommige mensen op hoopten, met prestaties die op hetzelfde niveau blijven als oudere Switch-consoles. Het brengt echter wel een groter en mooier scherm naar de tafel. Ontdek hier alles wat u moet weten, inclusief hoe u het kunt kopen.

Het nieuwste lid van de Switch-familie zal op 8 oktober 2021 wereldwijd beschikbaar zijn, hoewel pre-orders al op een paar plaatsen beschikbaar zijn.

Vanwege de upgrades van het scherm is de console iets duurder dan de standaard Switch, voor $ 349 of £ 310. Dat is niet de grootste prijsstijging, dus we zouden zeggen dat als je nog geen Switch hebt, het zeker de moeite waard is om de nieuwe versie op te halen.

Hier is de sleutel - hoe kun je de console kopen?

Welnu, op het moment van schrijven zijn pre-orders geopend bij een paar retailers, waaronder Game in het VK , waar je je bestelling daadwerkelijk kunt krijgen.

In de VS zijn de zaken iets minder ontwikkeld - bij Best Buy en GameStop kun je de console op hun sites bekijken, maar pre-orders zijn nog niet geopend.

In Australië is het model ten slotte live bij EB Games voor een pre-orderprijs van $ 539.

7-inch OLED-scherm met kleinere randen

LAN-poort in dock

Interne opslag verdubbeld tot 64 GB

Natuurlijk heb je misschien een opfriscursus nodig over wat er eigenlijk nieuw is aan de Switch (OLED-model) – hoewel de aanwijzing enigszins in de naam zit. Nintendo heeft een handige vergelijking tussen de Switch, Switch Lite en Switch OLED die je kunt bekijken, maar hier zijn de belangrijkste punten.

Ten eerste heeft het scherm de grootste upgrade, gaande van een 6,2-inch LCD-scherm naar een 7-inch OLED-paneel. Dat zorgt voor veel levendigere kleuren en diepere zwarttinten, en natuurlijk een beetje meer ruimte om van de beelden van je game te genieten.

Een andere verandering komt op het dock, waar een nieuwe LAN-poort je desgewenst zal openen voor stabielere internetverbindingen. Het ingebouwde audiosysteem op het OLED-model heeft blijkbaar ook een kleine upgrade gekregen om voor een duidelijkere geluidskwaliteit te zorgen.

Ten slotte is de hoeveelheid opslagruimte verdubbeld van 32 GB naar 64 GB om het een stuk gemakkelijker te maken om wat games op je Switch te krijgen zonder dat je meteen een microSD-kaart hoeft te bestellen om meer ruimte te krijgen.

Dit komt allemaal met de kleinste, kleine verandering in de totale grootte van de console, die 0,1 inch langer is, terwijl hij dezelfde hoogte en dikte behoudt als de normale Switch, wat zou moeten betekenen dat de meeste accessoires en hoesjes erin passen, tenzij ze waren echt strak op het originele model. Het is ook ongeveer 20 gram zwaarder.

De OLED-versie heeft echter nog een andere verandering, in de vorm van een bredere, stevigere flip-standaard om het gemakkelijker te maken om de Switch op een tafel te spelen.

Identieke resolutie-uitgangen

Dezelfde grafische mogelijkheden

Levensduur van de batterij ongewijzigd

Als dat niet klinkt als de grootste lijst met veranderingen, word je niet gek - er is ook veel hetzelfde gebleven op de Switch OLED.

De batterijduur is identiek tussen de vier en een half en negen uur, afhankelijk van de game die je speelt.

Wat nog belangrijker is, de grafische mogelijkheden van het systeem zijn helemaal niet veranderd, en dat geldt ook voor de uitvoerresoluties. Je krijgt nog steeds 720p in handheld-modus en 1080p in gedockte modus op een tv. Er was een langdurige veronderstelling dat elk nieuw Switch-model 4K-opties zou hebben, maar we weten dat dit nu niet waar is.

Dit betekent dat dezelfde games op zowel het oudere Switch- als het OLED-model werken met dezelfde prestaties – je zult het in de handheld-modus op het nieuwere model in feite een beetje beter kunnen zien.

