Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo heeft eindelijk alle geruchten naar bed gebracht en heeft een nieuwe Nintendo Switch aangekondigd.

De Nintendo Switch (OLED-model), zoals het wordt genoemd, is qua grootte vergelijkbaar met de oudere versie, maar wordt geleverd met een groter 7-inch scherm dat nu ook OLED gebruikt, een nieuw dock en een verbeterde, verstelbare tafelstandaard.

Er is ook 64 GB aan opslag aan boord en een bekabelde LAN-poort op het dock.

In tegenstelling tot de geruchten van vorig jaar, is er echter geen 4K-uitvoer - het is maximaal 1080p 60fps wanneer het is gedockt, 720p 60fps in de handheld-modus.

Het display zal echter het winnende element zijn, met een bredere kijkhoek en veel beter contrast dankzij de OLED-displaytechnologie. Kleurverzadiging zou ook moeten knallen.

De Nintendo Switch (OLED-model) zal compatibel zijn met alle bestaande en toekomstige Switch-games - hij zal ook werken met bestaande Switch-accessoires.

Er zullen twee versies beschikbaar zijn: een in het wit, met witte Joy-Cons en dock, de andere met meer traditionele neonrode en neonblauwe Joy-Cons en een zwarte dock.

De nieuwe versie van de console zal beschikbaar zijn vanaf 8 oktober 2021, samen met Metroid Dread , die dezelfde dag uitkomt. Pre-order details volgen.