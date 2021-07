Nintendo spreekt zich uit over Switch Pro-geruchten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo-president Shuntaro Furukawa heeft gesproken over de mogelijkheid dat zijn bedrijf dit jaar een Switch Pro- model uitbrengt en zegt dat er altijd nieuwe hardware in ontwikkeling is. Hij weigert echter om op de verbeterde console zelf getekend te worden.

Tijdens een Q&A-sessie voor aandeelhouders versterkte de Nintendo- baas het standpunt van de gamegigant: "Het bedrijf zal zich blijven concentreren op het creëren van unieke games, en om dit te bereiken, zullen we games blijven voorstellen met behulp van een speciale gameconsole met geïntegreerde hardware en software”, zei hij (zoals vertaald door VGC ).

"We zijn constant bezig met het ontwikkelen van hardware, software en speciale randapparatuur, maar we zullen ons onthouden van commentaar op specifieke producten die in ontwikkeling zijn."

Geruchten over een 4K Nintendo Switch Pro zijn er in overvloed, en velen voorspellen nog steeds dat deze nog op tijd voor de feestdagen van dit jaar zal worden uitgebracht, ongeacht een no-show op E3.

Sommigen dachten dat het voorafgaand aan of tijdens het digitale evenement kon worden aangekondigd, niet in de laatste plaats omdat het op een aantal verkoopsites stond vermeld, maar Nintendo concentreerde zich tijdens de enige Direct-presentatie uitsluitend op software.

Dat betekent echter niet dat de boot is gevaren. De Nintendo Switch Lite werd medio juli 2019 onthuld voor een release in september van dat jaar. Misschien kunnen we een soortgelijk patroon zien bij de Pro.

Als dat zo is, hebben we nog maar een week of zo om te wachten.

Geschreven door Rik Henderson.