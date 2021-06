Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo onthulde niet alleen meer over Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 tijdens de E3 Direct-conferentie in 2021, maar onthulde ook een Game & Watch-handheldsysteem ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van Link.

Het Game & Watch: The Legend of Zelda-systeem komt op 12 november van dit jaar en bevat drie klassieke Zelda-titels, plus een vierde game, Vermin, met ook Link in de hoofdrol.

De miniconsole bevat de originele The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link en de Gameboy-versie van The Legend of Zelda: Links Awakening.

Waarom het niet de Gameboy Color-versie van die laatste titel is, weten we niet echt, aangezien het kleurenscherm van de Game & Watch het duidelijk aan zou kunnen. Denk dat het veel meer om de old-skool klassiekers gaat dan om meer up-to-date versies.

Het ziet eruit als een leuke manier om terug te grijpen naar enkele klassieke avonturen van Link. Dat de originele The Legend of Zelda-titel in 1986 op de NES werd uitgebracht, is nogal moeilijk te geloven, vooral omdat de top-down-titel zelfs vandaag de dag nog steeds een klassiek stuk gamedesign is.

Zelda II: The Adventure of Link neemt dingen mee naar side-scrolling-gebied, terwijl The Legend of Zelda: Links Awakening onze favoriet van de drie is - misschien wel een van de beste Zelda-games in zijn lange geschiedenis ( en een geweldige volledig geremasterde Nintendo Switch-release vanaf 2019 ).

Geschreven door Mike Lowe.