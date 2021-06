Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo zal naar verluidt volgende week zijn update voor de Switch aankondigen — vóór E3 2021. We weten misschien zelfs hoeveel de Nintendo Switch Pro gaat kosten.

De veelgeruchte console werd gespot in de voorraaddatabase van een Franse detailhandelaar en kostte € 399 (ongeveer £ 343).

NintedAlerts op Twitter (via VGC ) plaatste twee screengrabs, een van de SKU (stockkeeping unit) en een andere van de productvermelding op de webpagina die nog niet beschikbaar is voor het publiek.

Info NintendAlerts ! La console #NintendoSwitchPro lijst van de basis van données Boulanger tegen 399€ ! Pas encore zichtbaar op de site ! pic.twitter.com/2ll7tyumrg — NintendAlerts (@nintendalerts) 2 juni 2021

Niet alleen is de prijsstelling interessant, hun bestaan voegt nog meer gewicht toe aan de speculatie dat Nintendo zijn geüpgradede machine zal aankondigen vóór de E3 vanaf half juni. Dat betekent dat we volgende week iets officieels zouden kunnen horen.

Dit komt bovenop een vergelijkbare beursnotering op de Mexicaanse versie van Amazon, die eind mei werd ontdekt.

Als dat waar is, is de prijs van € 399 ongeveer € 100 duurder dan de bestaande Switch. Dat is echt logisch, aangezien men denkt dat de Pro 4K-compatibel is, Nvidias DLSS-technologie ondersteunt en een veel krachtigere processor heeft.

We laten je weten of en wanneer we meer weten.

Geschreven door Rik Henderson.