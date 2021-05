Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bandai Namco brengt Family Trainer naar de Nintendo Switch - een spel dat lichaamsbeweging leuk lijkt te maken door een beenband als accessoire te gebruiken om beweging uit de echte wereld in spelacties te integreren.

Er is een geschiedenis van fitnessproducten voor de recentere consoles van Nintendo - van de Wii Fit voor Nintendo Wii tot de Wii Fit U met balansbord voor Nintendo Wii U - inclusief het meest up-to-date Nintendo Ring Fit Adventure voor de Switch .

De game bevat een verscheidenheid aan minigames - waarmee je springt, rent en stampt - waarbij bewegingen in de game overeenkomen met oefeningen uit de echte wereld. De trailer zegt dat er "meer dan een dozijn mini-avonturen" zijn die kunnen worden gebruikt "om je hele lichaam te trainen", inclusief de mogelijkheid om "je trainingsroutines aan te passen aan je behoeften".

Family Trainer richt zich echter niet alleen op fitnessfanaten. Het draait allemaal om leuke games die de Joy Con-controllers van de Switch gebruiken, met de optie om het beenbandaccessoire te gebruiken om dingen op te voeren met meer fysieke beweging dan alleen een snelle beweging van de polsen.

Speel alleen of laat een vriend meedoen. er is onderlinge actie voor meerdere spelers om te zien wie kan winnen met de hoogste score, of het is mogelijk om samen te werken om een doel te bereiken.

Family Trainer arriveert voor Nintendo Switch op 3 september 2021. Pre-orders zijn nu open.

Geschreven door Mike Lowe.