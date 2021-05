Nintendo Switch Pro uitgebracht door OLED-displayfirma

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Nintendo Switch Pro is mogelijk bevestigd door een OLED-paneelbedrijf.

Universal Display Corp verwees naar de veel geruchten high-end Switch Pro tijdens zijn recente Q1-investeerdersoproep. De CEO van het bedrijf, Steven V. Abrahamson, zei dat Nintendo heeft gekozen voor een OLED-display voor de console vanwege "hoger contrast" en "snellere reactietijden".

We weten niet zeker waar hij zijn informatie vandaan haalt, dus het is voorlopig nog maar een gerucht. Maar dit is een van de eerste voorbeelden van de toeleveringsketen die actief melding maakt van de nieuwe machine en zijn hardware.

Het transcript van de oproep werd door Spawn Wave op Twitter gepost (via NintendoLife ), met de relevante sectie gemarkeerd.

Interessant om te zien dat Universal Display Corp de rapporten noemt over Nintendo die OLED kiest voor hun Switch Pro in hun Q1-investeerdersoproep pic.twitter.com/RUrJ0qvBiA - Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) 10 mei 2021

Er staat: "En op de gamingmarkt, daar zijn onze rapporten, voor het eerst heeft Nintendo een OLED-scherm geselecteerd voor de nieuwe Switch Pro vanwege de OLED-voordelen van een hoger contrast [en] snellere reactietijden.

"De acceptatie van OLED blijft zich uitbreiden en voedt de meerjarige OUDE capex-groeicyclus waarin we ons bevinden."

Nintendo heeft nog steeds de lippen gesloten over het bestaan van een Switch Pro, maar de schat aan bewijsmateriaal dat van elders komt, blijft zich opstapelen. We zullen het zeker binnenkort aangekondigd zien en, hopelijk, voor een kerstrelease in 2021.

Geschreven door Rik Henderson.