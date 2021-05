Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendos gewoonte om aan eigenzinnige game-ideeën te werken en ze vervolgens zonder veel inleiding aan te kondigen, gaat onverminderd door met de onthulling van Game Builder Garage voor zijn Switch-console, een nieuwe game die dichter bij een tool staat.

De game is vanaf 11 juni van dit jaar verkrijgbaar en heeft een klein prijskaartje, maar het lijkt erop dat het een geweldige toegangspoort kan worden tot de ontwikkeling van games van de meesters van de kunst bij Nintendo. Dat is in ieder geval hoe het wordt verkocht.

De bovenstaande trailer toont de lessen van de game in programmeren, die gebruikers door het proces van het maken van eenvoudige en uiteindelijk complexere systemen zullen leiden voordat ze worden losgelaten op de volledige toolset om te creëren waar ze maar aan kunnen denken.

Het is een fascinerend pakket en een logische volgende stap na het succes van Super Mario Maker en het vervolg - mensen hebben duidelijk zin om hun eigen games te maken, dus waarom zouden ze ze niet de volledige controle geven? Met een gebruikersinterface die duidelijk opzettelijk eenvoudig is gehouden, zou dit ideaal kunnen zijn voor jonge gamers die geïnteresseerd zijn in de daadwerkelijke industrie.

Als je eenmaal een game hebt gemaakt in Game Builder Garage, kun je deze ook delen door mensen downloadcodes ervoor te geven, dus we denken dat het een veilige gok is dat er binnen een paar weken een groeiende community van geweldige creaties zal zijn. van zijn vrijlating.

Geschreven door Max Freeman-Mills.