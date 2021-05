Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naar verluidt zal Nintendo de productie van zijn Switch-consoles aanzienlijk verhogen voor dit fiscale jaar, dat eindigt in maart 2022. Er wordt gezegd dat het 30 miljoen eenheden maakt, met betrekking tot problemen met de levering van chips.

Het is echter nog niet bekend of een van die consoles de langverwachte Nintendo Switch Pro zal zijn , waarbij de Japanse gamegigant doorgaans zijn lippen op elkaar houdt: "Er is niets dat we je kunnen vertellen over productieaantallen en duurdere modellen." zei een woordvoerder van het bedrijf (tegen Nikkei ).

Analisten hadden eerder beweerd dat de verkoop van Switch zou vertragen als er dit jaar geen 4K Switch Pro zou worden aangekondigd.

Nintendo Switch Pro-geruchten suggereren dat de nieuwe versie van de console zal worden geleverd met een 7-inch OLED-display, een nieuwe processor op basis van de nieuwste Nvidia Tegra-chipset, plus. meer opslagruimte en RAM.

Er is waarschijnlijk ook een 4K-uitvoer via het dock, hoewel men denkt dat games op een maximum van 1440p draaien en intelligent worden opgeschaald met behulp van de DLSS-technologie van Nvidia.

Het zal ongetwijfeld achterwaarts compatibel zijn met bestaande en nieuwe Switch-games, maar er zijn enkele rapporten die beweren dat er ook enkele exclusieve Switch Pro-programmas zullen zijn - die alleen op de nieuwste hardware kunnen worden uitgevoerd.

We houden je op de hoogte als we meer te weten komen.

Geschreven door Rik Henderson.