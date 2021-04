Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo is begonnen met het uitrollen van Switch System Update 12.0.1 - een die bijdraagt aan de suggestie dat de console binnenkort verbeterde Bluetooth-audiomogelijkheden zou kunnen zien.

Slechts twee weken na de vorige upgrade - de systeemupdate 12.0 - lijkt Nintendo nu extra aanpassingen aan de switch te hebben doorgevoerd, ondanks alleen verbeteringen van de systeemstabiliteit die in de officiële patch-notities worden vermeld .

Zoals we zagen bij de vorige Nintendo Switch- update - waarin datamijnwerkers veranderingen in het dock ontdekten die wezen op de accommodatie van het geruchten Switch 4K-model - kan de update meer bevatten dan alleen simpele stabiliteitsveranderingen.

Zoals geschetst door Twitter-gebruikers @Oatmealdome, en hieronder te zien, bevat de nieuwste update ook OS-verbeteringen aan de Bluetooth-systeemmodule, BSD-aansluitingen en de lijst met scheldwoorden.

[Nintendo Switch-systeemupdate]



12.0.1 is uit. Patch notes vermelden "stabiliteit", en dat is alles.



Ondertussen zijn deze OS-componenten bijgewerkt:



- Bluetooth

- BSD-aansluitingen (maakt verbindingen via internet)

- Scheldwoordenlijst



Waarschijnlijk bugfixes / interne dingen, maar we zullen zien. https://t.co/FEHDYNiWOs - OatmealDome (@OatmealDome) 20 april 2021

Dit komt nadat de 12.0-update al audio-ondersteuning heeft toegevoegd aan het Bluetooth-stuurprogramma van de console, waardoor het gebruik van Bluetooth-hoofdtelefoons voor het platform mogelijk wordt uitgebreid - iets dat momenteel alleen beschikbaar is via dongles van derden.

De details van de Bluetooth-wijzigingen van deze 12.0.1-update zijn natuurlijk niet gedetailleerd, maar het feit dat het in opeenvolgende OS-updates is genoemd, is een bemoedigend teken dat veranderingen eerder dan later zouden kunnen komen.

Hoe dan ook, om deze stabiliteitsverbeteringen te zien en ervoor te zorgen dat je console klaar is voor de toekomst, moet je ervoor zorgen dat deze volledig up-to-date is.

Normaal gesproken downloadt de switch automatisch de nieuwste software wanneer deze online is aangesloten. U heeft echter ook de mogelijkheid om dit ook handmatig te pushen door naar Systeeminstellingen te gaan.

Geschreven door Conor Allison.