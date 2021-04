Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Nintendo Switch en de volledig draagbare Switch Lite zijn prachtig ontworpen gameconsoles, maar er is altijd iets geweest dat ons en veel andere eigenaren irriteerde - het gebrek aan ondersteuning voor Bluetooth-koptelefoons.

Ja, we kunnen een koptelefoon aansluiten op beide consoles, via de 3,5 mm-poort, of een draadloze adapter van derden gebruiken die op de USB-C-poort wordt aangesloten. Maar aangezien Bluetooth al aan boord is, waarom kunnen we het dan niet gebruiken om audio naar onze draadloze in-, on- of over-ears te streamen?

Gelukkig lijkt het erop dat we het ons niet veel langer hoeven te laten storen, aangezien dataminers code hebben ontdekt in Nintendo s nieuwste Switch-firmware (v12.0) die erop wijst dat Bluetooth-audio-ondersteuning binnenkort beschikbaar is.

Regels met codes die specifiek zijn voor het gebruik van Bluetooth-audio werden gevonden door Yellow8 en gepost op SwitchBrew. Het werd vervolgens opnieuw op Twitter gepost door OatmealDome, die eraan toevoegde dat, hoewel dit misschien niets oplevert, het vreemd zou zijn voor Nintendo om code toe te voegen die geen zin heeft.

Persoonlijk denk ik niet dat Nintendo dit zonder reden zou toevoegen, dus hopelijk wordt dit ergens gebruikt. (Vooral omdat Bluetooth-audio een zeer gevraagde functie op de switch is.)



We zullen zien wat er gebeurt. Misschien wel, misschien niet. Nintendo werkt op mysterieuze manieren. - OatmealDome (@OatmealDome) 7 april 2021

Hopelijk komt het inderdaad neer op het ontgrendelen van de veelgevraagde feature en kunnen we in de nabije toekomst allemaal onze consoles gebruiken met meerdere headsets, oordopjes en dergelijke.

Geschreven door Rik Henderson.