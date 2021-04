Het Nintendo Switch Pro-dock kan een 4K-chip bevatten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is het afgelopen jaar veel gesproken over een Nintendo Switch Pro (of Switch 2, zoals het ook wel bekend staat). En er is veel gezegd over het feit dat het deze keer een 4K-gamesysteem is.

Het is echter misschien niet de Switch Pro zelf die de 4K-boost krijgt ... het zou in plaats daarvan het dock kunnen zijn.

Dataminers die rondneuzen in de nieuwste Switch- firmware - 12.0 (uitgebracht op 5 april) - hebben een aantal interessante regels code gevonden die specifiek kunnen zijn voor een nieuw model.

Ze hebben een verwijzing gevonden naar iets met de codenaam "Cradle Aula", waarvan wordt gedacht dat het een nieuw dok is.

Bovendien vermoeden ze dat de code-invoer "is_crda_fw_update_supported" verwijst naar firmware voor het nieuwe dock en een speciale chip erin die kan worden gebruikt om games op te schalen naar 4K.

Op dit moment is het niet bekend of dit voor de bestaande Switch of een Switch Pro zou kunnen zijn - maar aangezien alleen de Pro tot nu toe volgens geruchten 4K ondersteunt, zou het logisch zijn dat dit de laatste was.

Ook gevonden in de code is de regel "4kdp_preferred_over_usb30". Dit suggereert verder 4K-uitvoer, mogelijk via een DisplayPort-verbinding en verwerkt via USB-C.

Dat Nintendo firmware heeft uitgebracht met coderegels voor toekomstig gebruik, suggereert dat we dichter bij een nieuw apparaat komen - of dat nu een Switch Pro, een nieuw dock of beide is.

Nintendo heeft bevestigd dat het in juni zal deelnemen aan de volledig digitale E3 2021. Misschien ontdekken we dan meer.

Geschreven door Rik Henderson.