(Pocket-lint) - De ontwikkelaar achter Pokemon Go , Niantic, werkt samen met Nintendo aan een mobiele AR-game gebaseerd op de populaire Pikmin-franchise, die draait om het verkennen van een aardachtige planeet vol schattige wezens.

De mobiele AR-game wordt in 2021 gelanceerd en bevat gameplay-activiteiten die zijn ontworpen om meer wandelen aan te moedigen. Onthoud dat de nieuwste game in de Pikmin-serie de Nintendo Switchs Pikmin 3 Deluxe is, een herwerkte versie van de game uit 2013 die voor het eerst werd uitgebracht voor de Wii U. In onze recensie zeiden we dat het alle charme en schattigheid van de eerste twee Pikmin games en voegt een gestructureerd kader toe aan die onweerstaanbare attributen.

Er is verder weinig bekend over de mobiele AR-game van Pikmin, maar Nintendo zei in een verklaring dat de augmented reality-technologie van Niantic het voor mobiele gamers mogelijk maakt om "de wereld te ervaren alsof Pikmin in het geheim overal om ons heen leeft". Gebaseerd op het thema wandelen leuk maken, zei Nintendo dat het zijn missie is om een "nieuwe ervaring" te bieden en het hoopt dat "de Pikmin en deze app een partner in je leven zullen worden".

Niantic, die vooral bekend is van de hit Pokemon Go uit 2016, heeft niet gezegd welke andere games het met Nintendo zal maken, maar in een blogpost die op 25 maart 2021 werd gepubliceerd , werd wel vermeld dat details over nieuwe aankomende apps zullen worden onthuld " in de komende maanden".

Geschreven door Maggie Tillman.