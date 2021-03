Nintendo Switch Pro zou de DLSS-technologie van Nvidia kunnen dragen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Nintendo Switch Pro is zwaar getipt om te worden aangedreven door een nieuwe generatie mobiele verwerking van Nvidia.

Een nieuw rapport beweert dat het DLSS (Deep Learning Super Sampling) zal bevatten, een van de twee belangrijkste technologieën in de nieuwste pc-grafische kaarten - de andere is ray tracing , wat minder waarschijnlijk is.

DLSS wordt gebruikt door veel pc-, Xbox Series X / S- en PS5-games en gebruikt kunstmatige intelligentie om afbeeldingen weer te geven. Dit kan resulteren in een enorme toename van de framesnelheden en scherpere afbeeldingen, dankzij het opschalen van afbeeldingen naar een hogere resolutie, maar met minder verwerkingskracht.

De voordelen voor gebruik op een nieuwe Nintendo Switch zijn duidelijk.

"Mensen die bekend zijn met de kwestie" hebben Bloomberg verteld dat DLSS meestal zal worden gebruikt voor nieuwe titels, niet om de betrouwbaarheid van oudere releases te verbeteren, aangezien ontwikkelaars het gebruik van de technologie in hun code moeten implementeren.

Ze suggereren ook dat de nieuwe console op tijd voor het "eindejaarswinkelseizoen" zal worden uitgebracht om mogelijk de kerstmarkt te domineren.

Eerdere geruchten over het Nintendo Switch Pro-model omvatten de mogelijkheid dat het deze keer een 7-inch OLED-scherm zal hebben, een 4K-resolutie zal hebben wanneer het is aangesloten op een tv, en dat het zal komen met verschillende exclusieve titels die niet werken op de bestaande Switch of Switch Lite .

Geschreven door Rik Henderson.